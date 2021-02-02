​«Монца» попробует подписать Рибери в случае выхода в Серию А

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери находится в сфере интересов «Монцы», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Как сообщает France Football, «Монца» попробует подписать Рибери летом в случае своего повышения в классе до Серии А. На сегодняшний день команда занимает второе место во втором по рангу итальянском дивизионе.

Ранее амбициозная «Монца» смогла заполучить известных Кевина Принса-Боатенга и Марио Балотелли. По данным источника, генеральный директор клуба Адриано Галлиани хотел пополнить этот список фамилией Рибери в январе, но осуществить сделку не получилось.