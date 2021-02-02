Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Монца» попробует подписать Рибери в случае выхода в Серию А

02 Февраля 2021, 18:53,

Global Look Press

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери находится в сфере интересов «Монцы», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Как сообщает France Football, «Монца» попробует подписать Рибери летом в случае своего повышения в классе до Серии А. На сегодняшний день команда занимает второе место во втором по рангу итальянском дивизионе.

Ранее амбициозная «Монца» смогла заполучить известных Кевина Принса-Боатенга и Марио Балотелли. По данным источника, генеральный директор клуба Адриано Галлиани хотел пополнить этот список фамилией Рибери в январе, но осуществить сделку не получилось.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Франк Рибери, Монца, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола