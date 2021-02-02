​Джеко возобновил тренировки с «Ромой» после ссоры с тренером

Судя по всему, лёд между главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой и капитаном команды Эдином Джеко начал таять. Как сообщает Il Messaggero, во вторник боснийский нападающий вернулся к тренировкам после десятидневного перерыва. Официально Джеко не тренировался из-за травмы, но СМИ активно писали о конфликте, причём Фонсека игнорировал вопросы журналистов касательно отсутствия игрока в заявке.

Джеко имеет шансы сыграть за «Рому» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Ювентуса», который состоится шестого февраля, хотя источник пишет о том, что на острие атаки римлян снова появится Борха Майораль.