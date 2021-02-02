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«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

02 Февраля 2021, 10:42,

Global Look Press

Руководство «Милана» пока не может согласовать с 21-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой новый контракт, сообщает издание Corriere della Sera.

Согласно данным источника, у «россонери» не получается договориться с вратарем о заработной плате. Миланский клуб готов платить игроку семь миллионов евро в год, в то время как Доннарумма требует десять миллионов.

Кроме того, стороны не могут согласовать срок нового соглашения. «Милан» желает подписать договор на четыре года, а голкипер настаивает на менее долгосрочном договоре.

Действующий контракт Джанлуиджи рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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