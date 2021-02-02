«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

Руководство «Милана» пока не может согласовать с 21-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой новый контракт, сообщает издание Corriere della Sera.

Согласно данным источника, у «россонери» не получается договориться с вратарем о заработной плате. Миланский клуб готов платить игроку семь миллионов евро в год, в то время как Доннарумма требует десять миллионов.

Кроме того, стороны не могут согласовать срок нового соглашения. «Милан» желает подписать договор на четыре года, а голкипер настаивает на менее долгосрочном договоре.

Действующий контракт Джанлуиджи рассчитан до лета 2021-го года.