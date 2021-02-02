«Наполи» вступил в переговоры с Сарри

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост из-за разногласий с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, тренер поссорился с руководителем и будет уволен в скором будущем. Де Лаурентис уже занялся поиском нового наставника. В поле зрения президента «Наполи» находится экс-рулевой команды Маурицио Сарри. Стороны провели переговоры, но пока не смогли договориться.

«Наполи» имеет в своем активе 37 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч неаполитанцы проведут в Кубке Италии против «Аталанты» третьего февраля.