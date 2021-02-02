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«Фиорентина» объявила о трансфере 37-летнего голкипера

02 Февраля 2021, 08:26,

Global Look Press

Голкипер Антонио Розати продолжит карьеру в «Фиорентине», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 37-летний вратарь уже выступал за флорентийскую команду с 2014-го по 2015-й год. Последним местом работы Розати был «Торино», за который он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин. «Фиалки» купили нападающего у московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

После 20 туров чемпионата Италии флорентийцы набрали 22 очка и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Антонио Розати
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