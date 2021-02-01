«Торино» арендовал полузащитника «Ювентуса»

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01 Февраля 2021, 23:45,
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Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора перешёл в «Торино» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба «быков», аренда футболиста рассчитана до 30 июня 2022 года, в соглашении прописано обязательство выкупа при выполнении определенных условий.
«Было несложно сделать выбор в пользу «Торино» - это амбициозный клуб с богатой историей. Я уже знаком с некоторыми футболистами.
Сейчас я чувствую себя хорошо, травма уже в прошлом, надеюсь, что у меня получится помочь команде. Я выбрал 38-й номер, всегда выступал под ним с момента дебюта в Серии А. Хочу как можно скорее услышать поддержку фанатов «Торино», - цитирует Мандрагора пресс-служба туринского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Торино, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Роландо Мандрагора
Хочу как можно скорее услышать поддержку фанатов «Торино»
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А они не закидают тебя гнилыми помидорами там, ты же из Юве пришёл? Не думаю, что тебя примут тепло, как минимум первое время.