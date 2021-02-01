«Торино» арендовал полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора перешёл в «Торино» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «быков», аренда футболиста рассчитана до 30 июня 2022 года, в соглашении прописано обязательство выкупа при выполнении определенных условий.

«Было несложно сделать выбор в пользу «Торино» - это амбициозный клуб с богатой историей. Я уже знаком с некоторыми футболистами.

Сейчас я чувствую себя хорошо, травма уже в прошлом, надеюсь, что у меня получится помочь команде. Я выбрал 38-й номер, всегда выступал под ним с момента дебюта в Серии А. Хочу как можно скорее услышать поддержку фанатов «Торино», - цитирует Мандрагора пресс-служба туринского клуба.