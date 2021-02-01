«Валенсия» арендовала Олвиу

Полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива перешёл в «Валенсию» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона. У «Валенсии» есть право выкупа футболиста. Отмечается, что Олива присоединится к новому клубу только после того, как сдаст тест на коронавирус.

24-летний уругваец выступает на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне он сыграл двенадцать матчей за «Кальяри» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость Оливы оценивается в 3,2 миллиона евро.

После двадцати одного тура «Валенсия» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.