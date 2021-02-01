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«Валенсия» арендовала Олвиу

01 Февраля 2021, 22:49,

Global Look Press

Полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива перешёл в «Валенсию» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона. У «Валенсии» есть право выкупа футболиста. Отмечается, что Олива присоединится к новому клубу только после того, как сдаст тест на коронавирус.

24-летний уругваец выступает на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне он сыграл двенадцать матчей за «Кальяри» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость Оливы оценивается в 3,2 миллиона евро.

После двадцати одного тура «Валенсия» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Валенсия, Кальяри, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Кристиан Олива
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