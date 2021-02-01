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​Пирло: «Когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус»

01 Февраля 2021, 19:49,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос, чему его команду научило поражение от «Интера» в средине января.

«Мы поняли, что когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус». Повезло, что через три дня у нас был финал Суперкубка против «Наполи», и мы смогли собраться. Нам нельзя сейчас расслабляться. Вторая часть сезон только началась, впереди много матчей», - рассказал Пирло клубному телевидению.

Во вторник, второго февраля, «Ювентус» снова сыграет в гостях у «Интера», только на этот раз в кубковом полуфинале. На этой стадии противостояния состоят из двух встреч.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
01 Февраля 2021, 20:52

Вот и посмотрим, Ювентус вы или нет, в ближайших встречах... Ювентус, настоящий, при Аллегри или Сарри, прошёл бы Интер и навязал бы ему настоящую борьбу, и не важно, какой бы то был турнир.

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