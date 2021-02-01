​Пирло: «Когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос, чему его команду научило поражение от «Интера» в средине января.

«Мы поняли, что когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус». Повезло, что через три дня у нас был финал Суперкубка против «Наполи», и мы смогли собраться. Нам нельзя сейчас расслабляться. Вторая часть сезон только началась, впереди много матчей», - рассказал Пирло клубному телевидению.

Во вторник, второго февраля, «Ювентус» снова сыграет в гостях у «Интера», только на этот раз в кубковом полуфинале. На этой стадии противостояния состоят из двух встреч.