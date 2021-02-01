​Пирло: «Когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус»

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01 Февраля 2021, 19:49,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос, чему его команду научило поражение от «Интера» в средине января.
«Мы поняли, что когда мы не сконцентрированы, мы не «Ювентус». Повезло, что через три дня у нас был финал Суперкубка против «Наполи», и мы смогли собраться. Нам нельзя сейчас расслабляться. Вторая часть сезон только началась, впереди много матчей», - рассказал Пирло клубному телевидению.
Во вторник, второго февраля, «Ювентус» снова сыграет в гостях у «Интера», только на этот раз в кубковом полуфинале. На этой стадии противостояния состоят из двух встреч.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Вот и посмотрим, Ювентус вы или нет, в ближайших встречах... Ювентус, настоящий, при Аллегри или Сарри, прошёл бы Интер и навязал бы ему настоящую борьбу, и не важно, какой бы то был турнир.