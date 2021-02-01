​В Италии начали разбирательство конфликта между Ибрагимовичем и Лукаку

Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации за перепалку во время четвертьфинального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Тем не менее, в этой истории ещё рано ставить точку. Санкции могут быть расширены по итогам разбирательства, начатого федеральным прокурором.

«Федеральный прокурор Джузеппе Чине сегодня утром открыл судебное разбирательство. В рамках расследования был вызван судья Паоло Валери», - говорится в заявлении Федерации футбола Италии.

Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в первом полуфинальном матче национального кубка против «Ювентуса».