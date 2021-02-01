​В Италии начали разбирательство конфликта между Ибрагимовичем и Лукаку

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01 Февраля 2021, 17:23,
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Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации за перепалку во время четвертьфинального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Тем не менее, в этой истории ещё рано ставить точку. Санкции могут быть расширены по итогам разбирательства, начатого федеральным прокурором.
«Федеральный прокурор Джузеппе Чине сегодня утром открыл судебное разбирательство. В рамках расследования был вызван судья Паоло Валери», - говорится в заявлении Федерации футбола Италии.
Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в первом полуфинальном матче национального кубка против «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку