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​Фонсека и Джеко проведут встречу на пути к перемирию

01 Февраля 2021, 16:34,

Global Look Press

У главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки случился конфликт с нападающим и капитаном команды Эдином Джеко. На фоне проблем в отношениях с тренером босниец пропустил несколько последних игр команды.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, во вторник, второго февраля, Джеко встретится с Фонсекой. Стороны могут урегулировать конфликт и продолжить работу. Источник отмечает, что на встрече будут присутствовать агент игрока Алессандро Луччи и спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту.

Всего в нынешнем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать игр и отметился восемью голами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Эдин Джеко, Паулу Фонсека
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