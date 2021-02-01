​Фонсека и Джеко проведут встречу на пути к перемирию

У главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки случился конфликт с нападающим и капитаном команды Эдином Джеко. На фоне проблем в отношениях с тренером босниец пропустил несколько последних игр команды.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, во вторник, второго февраля, Джеко встретится с Фонсекой. Стороны могут урегулировать конфликт и продолжить работу. Источник отмечает, что на встрече будут присутствовать агент игрока Алессандро Луччи и спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту.

Всего в нынешнем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать игр и отметился восемью голами.