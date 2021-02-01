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​Коваленко стал игроком «Аталанты»

01 Февраля 2021, 15:52,

Global Look Press

Серия А зарегистрировала трансфер украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Аталанту». Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, бергамаски заплатили «Шахтёру» за двадцатичетырёхлетнего футболиста 700 тысяч евро.

Виктор Коваленко является воспитанником «Шахтёра». В первой команде полузащитник провёл 199 игр, забил тридцать два гола и отдал двенадцать результативных передач на партнёров. За плечами Коваленко 29 игр в составе национальной сборной Украины.

В «Аталанте» Коваленко станет одноклубником и конкурентом российского полузащитника Алексея Миранчука.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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Vidrimers
01 Февраля 2021, 16:39

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