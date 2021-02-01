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​Обмена Санчеса на Джеко не будет

01 Февраля 2021, 14:48,

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу слухов о возможном обмене Алексиса Санчеса на Эдина Джеко из «Ромы» в последние часы зимнего трансферного окна.

«Агенты двух игроков проявили некоторую дерзость. Мы никогда не вникали в суть этих переговоров. В соответствии с внутренними инструкциями «Интера» могу подтвердить, что никто не покинет команду и никто к нам не перейдёт», - рассказал Маротта TuttoMercatoWeb.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих соседей из «Милана» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Рома, Алексис Санчес, Эдин Джеко, Джузеппе Маротта
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