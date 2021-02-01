​Обмена Санчеса на Джеко не будет

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу слухов о возможном обмене Алексиса Санчеса на Эдина Джеко из «Ромы» в последние часы зимнего трансферного окна.

«Агенты двух игроков проявили некоторую дерзость. Мы никогда не вникали в суть этих переговоров. В соответствии с внутренними инструкциями «Интера» могу подтвердить, что никто не покинет команду и никто к нам не перейдёт», - рассказал Маротта TuttoMercatoWeb.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих соседей из «Милана» на два очка.