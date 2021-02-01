​Президент «Фиорентины»: «Видел Кокорина только на видео»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался по поводу подписания Александра Кокорина. Российский форвард подписал контракт с итальянским клубом посреди прошлой недели.

«Наша работа на трансферном рынке? Я доволен всеми. Когда у меня есть замечания, я делаю их наедине. Кокорин? Я ещё не видел его в деле. Я видел его только на видео, но я верю Праде [спортивный директор клуба – прим.] и тем, кто привёл его в наш клуб», - рассказал Коммиссо Rai Radio1 Sport.

Напомним, Александр Кокорин заключил с «фиалками» контракт сроком на три с половиной года. Дебют россиянина ожидается в ближайшем матче команды против «Интера».