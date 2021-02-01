«Рома» забила «Вероне» 3 мяча за 9 минут и победила

Матч 20-го тура Серии А против «Вероны» для «Ромы» начался с проблем, уже на 12-й минуте пришлось менять Криса Смоллинга из-за травмы. «Волки» неустанно атаковали и за 9 минут в середине первого тайма сделали результат матча. После подачи углового Джанлука Манчини умудрился головой пробить между игроков в дальнюю часть ворот. Тут же Борха Майораль вышел один на один с голкипером и оставил мяч Генриху Мхитаряну для голевого удара. Вскоре вратарь гостей справился с дальним ударом Лоренцо Пеллегрини, но не с добиванием Майораля. После перерыва пошла более равная игра, и «Верона» один мяч отыграла - 1:3.

«Рома» потеснила «Ювентус» с третьего места, отставание от лидера - шесть очков.