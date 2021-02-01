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«Рома» забила «Вероне» 3 мяча за 9 минут и победила

01 Февраля 2021, 00:37,

Global Look Press

Матч 20-го тура Серии А против «Вероны» для «Ромы» начался с проблем, уже на 12-й минуте пришлось менять Криса Смоллинга из-за травмы. «Волки» неустанно атаковали и за 9 минут в середине первого тайма сделали результат матча. После подачи углового Джанлука Манчини умудрился головой пробить между игроков в дальнюю часть ворот. Тут же Борха Майораль вышел один на один с голкипером и оставил мяч Генриху Мхитаряну для голевого удара. Вскоре вратарь гостей справился с дальним ударом Лоренцо Пеллегрини, но не с добиванием Майораля. После перерыва пошла более равная игра, и «Верона» один мяч отыграла - 1:3.

«Рома» потеснила «Ювентус» с третьего места, отставание от лидера - шесть очков.

Протокол игры  
Рома 3:1 Верона
(1:0) Манчини Джанлука 20'    
(2:0) Мхитарян Генрих 22'    
(3:0) Майораль Борха 29'    
    62' Колли Эбрима (3:1)
Пау Лопес Манчини Джанлука Смоллинг Крис   12' (Кумбулла Мараш (   12'   38') Ибаньес Рожер Карсдорп Рик   86' (Перес Бруно (   86') Вильяр Гонсало   71' (Кристанте Бриан (   71') Верету Жордан   86' (Диавара Амаду (   86') Спинаццола Леонардо Пеллегрини Лоренцо   17' Мхитарян Генрих Майораль Борха   86' (Перес Карлес (   86')
Запасные: Пасторе Хавьер Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
Сильвестри Марко Давидович Павел Гюнтер Корай Чеккерини Федерико   80' (Удоги Дестини (   80') Фараони Марко   23'   57' (Бесса Даниэль (   57') Тамез Адриен Илич Иван   57' (Димарко Федерико (   57') Лазович Дарко Барак Антонин Цаканьи Маттиа   57' (Колли Эбрима (   57') Калинич Никола   46' (Ласанья Кевин (   46')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Амионе Бруно Терраччано Филиппо Ловато Маттео Пандур Ивор
31 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Верона
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