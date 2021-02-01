«Рома» забила «Вероне» 3 мяча за 9 минут и победила

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01 Февраля 2021, 00:37,
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Матч 20-го тура Серии А против «Вероны» для «Ромы» начался с проблем, уже на 12-й минуте пришлось менять Криса Смоллинга из-за травмы. «Волки» неустанно атаковали и за 9 минут в середине первого тайма сделали результат матча. После подачи углового Джанлука Манчини умудрился головой пробить между игроков в дальнюю часть ворот. Тут же Борха Майораль вышел один на один с голкипером и оставил мяч Генриху Мхитаряну для голевого удара. Вскоре вратарь гостей справился с дальним ударом Лоренцо Пеллегрини, но не с добиванием Майораля. После перерыва пошла более равная игра, и «Верона» один мяч отыграла - 1:3.
«Рома» потеснила «Ювентус» с третьего места, отставание от лидера - шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Манчини Джанлука 20'
|(2:0) Мхитарян Генрих 22'
|(3:0) Майораль Борха 29'
|62' Колли Эбрима (3:1)
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис 12' ( Кумбулла Мараш ( 12' ) • 38'Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик 86' ( Перес Бруно ( 86') • Вильяр Гонсало 71' ( Кристанте Бриан ( 71') • Верету Жордан 86' ( Диавара Амаду ( 86') • Спинаццола Леонардо • Пеллегрини Лоренцо • 17'Мхитарян Генрих • Майораль Борха 86' ( Перес Карлес ( 86')
Запасные: Пасторе Хавьер • Калафьори Рикардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
Сильвестри Марко • Давидович Павел • Гюнтер Корай • Чеккерини Федерико 80' ( Удоги Дестини ( 80') • Фараони Марко 23' 57' ( Бесса Даниэль ( 57') • Тамез Адриен • Илич Иван 57' ( Димарко Федерико ( 57') • Лазович Дарко • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа 57' ( Колли Эбрима ( 57') • Калинич Никола 46' ( Ласанья Кевин ( 46')
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Амионе Бруно • Терраччано Филиппо • Ловато Маттео • Пандур Ивор
31 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Верона