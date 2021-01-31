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Гасперини: «Пропустили дурацкие голы»

31 Января 2021, 19:41,

Global Look Press

«Аталанта» провела второй подряд матч против «Лацио». И если в кубковом матче бергамаски вдесятером вырвали победу (3:2), то сегодня римляне открыли счет уже на третьей минуте и были сильнее в оставшееся время - 3:1.  При этом главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини не имеет претензий к своим игрокам.

- Первый гол позволил «Лацио» играть на своих сильных сторонах и максимально эффективно. Не считаю, что мои футболисты действовали плохо, но, к сожалению, пропустили дурацкие голы.

«Аталанта» переместилась на шестое место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Джанпьеро Гасперини
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