Гасперини: «Пропустили дурацкие голы»

«Аталанта» провела второй подряд матч против «Лацио». И если в кубковом матче бергамаски вдесятером вырвали победу (3:2), то сегодня римляне открыли счет уже на третьей минуте и были сильнее в оставшееся время - 3:1. При этом главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини не имеет претензий к своим игрокам.

- Первый гол позволил «Лацио» играть на своих сильных сторонах и максимально эффективно. Не считаю, что мои футболисты действовали плохо, но, к сожалению, пропустили дурацкие голы.

«Аталанта» переместилась на шестое место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.