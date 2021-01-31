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«Лацио» по делу победил в Бергамо, Миранчук провёл чуть больше тайма

31 Января 2021, 18:56,

Global Look Press

Отлично играющие в последнее время «Аталанта» и «Лацио» сошлись в центральном матче 20-го тура Серии А. Россиянин Алексей Миранчук отыграл 53 минуты и ничем особенным не запомнился. Уже на третьей минуте Адам Марушич направил мяч в девятку. До перерыва Сергей Милинкович-Савич со штрафного пробил совсем близко от цели, а также ударом головой едва-едва не удвоил счет. Не успел начаться второй тайм, как римляне все-таки забили, Хоакин Корреа наказал оборону за провал. В концовке Луис Муриэль попал в штангу, а Марио Пашалич добавил мяч в сетку, но тут же Ведад Мурики завершил комбинацию гостей - 3:1.

В других матчах «Дженоа» разгромил «Кротоне» (3:0), а «Кальяри» одолел «Сассуоло» (1:0).

Протокол игры  
Аталанта 1:3 Лацио
    3' Марусич Адам (0:1)
    51' Корреа Хоакин (0:2)
(1:2) Пашалич Марио 79'    
    82' Мурики Ведат (1:3)
Голлини Пьерлуиджи Джимсити Берат Паломино Хосе Толой Рафаэл Меле Йоаким Де Рон Мартен Фройлер Ремо   78' (Кальдара Маттиа (   78') Руджери Маттео   46' (Малиновский Руслан (   46') Миранчук Алексей   54' (Муриэль Луис (   54') Иличич Йосип   67' (Ламмерс Сэм (   67') Сапата Дуван   54' (Пашалич Марио (   54')
Запасные: Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пессина Маттео Росси Франческо
Рейна Пепе Патрик   23'   38' (Мусаккио Матео (   38'   57') Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   80' (Эскаланте Гонсало (   80') Альберто Луис   59' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   59') Марусич Адам Иммобиле Чиро   81' (Перейра Андреас (   81') Корреа Хоакин   81' (Мурики Ведат (   81')
Запасные: Алиа Марко Перейра Габриэл Пароло Марко Худт Уэсли Фарес Мохамед Лулич Сенад
31 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Кротоне 0:3 Дженоа
    24' Дестро Маттиа (0:1)
    29' Циборра Леннарт (0:2)
    50' Дестро Маттиа (0:3)
Кордац Алекс Магальян Лисандро   70' (Джиджи Коффи (   70') Марроне Лука Големич Владимир Перейра Педру II   46' (Рисполи Андреа (   46') Мессьяс Жуниор   33' Дзанеллато Никколо   69' (Эдуардо Энрике (   69'   85') Бенали Ахмед Реца Аркадиуш   90' Сими Нванкво Ди Кармине Самуэль   56' (Ривьер Эммануэль (   56')
Запасные: Луперто Себастьяно Драгус Денис Креспи Джан Марко Вулич Милош Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде   71' (Гильоне Паоло (   71') Зайц Миха   61' (Мелегони Филиппо (   61') Бадель Милан Стротман Кевин   28'   74' (Бехрами Валон (   74') Циборра Леннарт Дестро Маттиа   71' (Пандев Горан (   71') Шомуродов Элдор   61' (Пьяца Марко (   61')
Запасные: Портанова Маноло Пеллегрини Лука Ровелла Николо Гольданига Эдоардо Онгене Жером Маркетти Федерико Зима Лукаш
31 января. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры  
Кальяри 1:0 Сассуоло
(1:0) Педро Жоао 75'    
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле   73' (Валюкевич Себастьян (   73') Чеппители Лука Годин Диего Ликояннис Хараламбос   82' (Трипальделли Алессандро (   82') Дейола Алессандро   65' (Соттил Рикардо (   65') Олива Кристиан Марин Рэзван   20' Наингголан Раджа   52' Педро Жоао Симеоне Джованни   64' (Паволетти Леонардо (   64')
Запасные: Калабрези Артуро Черри Альберто Трамони Маттео Викарио Гульельмо Перейро Гастон Арести Симоне Карбони Андреа
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт Марлон Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   90' Обьянг Педро   60'   71' (Дефрель Грегоре (   71') Локателли Мануэль Траоре Хамед   88' (Оддеи Брайан (   88') Джуричич Филип   78' (Распадори Джакомо (   78') Бога Жереми Капуто Франческо   71' (Лопес Максим (   71'   85')
Запасные: Пеголо Джанлука Гараслин Лукаш Тольян Йереми Кирьякопулос Георгиос Айхан Кан Скьяппакассе Николас Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
31 января. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
31 Января 2021, 20:03

"Лацио" в течение всей игры выглядел более классной командой, которая грамотно оборонялась и остро контратаковала. "Аталанта" старается играть в тотальный футбол, стараясь бОльшую часть времени проводить на чужой половине поля, но такая система требует высокой квалификации от защитников. Сегодня защита хозяев раз за разом проваливалась при контратаках гостей. Плюс вратарь "Аталанты" несколько раз сплоховал. Про Миранчука и написать нечего((

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