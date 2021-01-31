«Лацио» по делу победил в Бергамо, Миранчук провёл чуть больше тайма

Отлично играющие в последнее время «Аталанта» и «Лацио» сошлись в центральном матче 20-го тура Серии А. Россиянин Алексей Миранчук отыграл 53 минуты и ничем особенным не запомнился. Уже на третьей минуте Адам Марушич направил мяч в девятку. До перерыва Сергей Милинкович-Савич со штрафного пробил совсем близко от цели, а также ударом головой едва-едва не удвоил счет. Не успел начаться второй тайм, как римляне все-таки забили, Хоакин Корреа наказал оборону за провал. В концовке Луис Муриэль попал в штангу, а Марио Пашалич добавил мяч в сетку, но тут же Ведад Мурики завершил комбинацию гостей - 3:1.

В других матчах «Дженоа» разгромил «Кротоне» (3:0), а «Кальяри» одолел «Сассуоло» (1:0).