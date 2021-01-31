Миранчук провёл 53 минуты в матче с «Лацио»

В 20-м туре Серии А «Аталанта» дома играет против набравшего ход «Лацио» и в середине второго тайма уступает столичной команде со счётом 0:2. Адам Марусич открыл счет уже на третьей минуте, а в начале второго тайма увеличил перевес гостей Хоакин Корреа.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел 53 минуты, будучи замененным на Марио Пашалича. Экс-игрок «Локомотива» за отведенное ему время нанес один удар по воротам с угла штрафной площади и попал в защитника. Также Миранчук мог стать автором голевого навеса, пробей немного точнее Йоаким Меле.

На эту минуту «Аталанта» оттеснена на шестое место Серии А.