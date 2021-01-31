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Миранчук провёл 53 минуты в матче с «Лацио»

31 Января 2021, 18:33,

Global Look Press

В 20-м туре Серии А «Аталанта» дома играет против набравшего ход «Лацио» и в середине второго тайма уступает столичной команде со счётом 0:2. Адам Марусич открыл счет уже на третьей минуте, а в начале второго тайма увеличил перевес гостей Хоакин Корреа.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел 53 минуты, будучи замененным на Марио Пашалича. Экс-игрок «Локомотива» за отведенное ему время нанес один удар по воротам с угла штрафной площади и попал в защитника. Также Миранчук мог стать автором голевого навеса, пробей немного точнее Йоаким Меле.

На эту минуту «Аталанта» оттеснена на шестое место Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
31 Января 2021, 19:29

Миранчук отыграл 53 минуты, Миранчук 2 раза сходил в туалет в перерыве, Миранчук спал 2 часа в сутки...

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Misha_diablo_football
31 Января 2021, 18:47

Какая польза от его проведённых минут команда проигрывает прямому конкуренту....

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