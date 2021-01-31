Миранчук – в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»

Сегодня, 31 января, в рамках двадцатого тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле примет «Лацио».

Стал известен стартовый состав клуба из Бергамо.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Руджери, Сапата, Миранчук, Иличич.

Таким образом, россиянин Алесей Миранчук во второй раз подряд выйдет в стартовом составе «Аталанты». Напомним, что полузащитник отметился победным голом в ворота «Лацио» (3:2) на неделе.

После девятнадцати туров подопечные Гасперини занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от идущего третьим «Ювентуса» всего на три очка.