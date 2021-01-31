Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук – в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»

31 Января 2021, 16:50,

Global Look Press

Сегодня, 31 января, в рамках двадцатого тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле примет «Лацио».

Стал известен стартовый состав клуба из Бергамо.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Руджери, Сапата, Миранчук, Иличич.

Таким образом, россиянин Алесей Миранчук во второй раз подряд выйдет в стартовом составе «Аталанты». Напомним, что полузащитник отметился победным голом в ворота «Лацио» (3:2) на неделе.

После девятнадцати туров подопечные Гасперини занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от идущего третьим «Ювентуса» всего на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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