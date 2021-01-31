Рейнольдс в ближайшее время станет игроком «Ромы»

Защитник американского «Далласа» Брайан Рейнольдс близок к переходу в «Рому».

Как сообщает Football Italia, 19-летний футболист прилетел в Италию, где в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в римский клуб. «Рома» заплатит за Рейнольдса 7,5 миллиона евро, а сам защитник заключит с римлянами контракт на четыре с половиной года.

Ранее интерес к Рейнольдсу проявлял «Ювентус». Брайан стал игроком «Далласа» в ноябре 2019 года, заключив контракт с американским клубом сроком на пять лет.

После девятнадцати туров римляне занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.