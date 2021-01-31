Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рейнольдс в ближайшее время станет игроком «Ромы»

31 Января 2021, 16:13,

Global Look Press

Защитник американского «Далласа» Брайан Рейнольдс близок к переходу в «Рому».

Как сообщает Football Italia, 19-летний футболист прилетел в Италию, где в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в римский клуб. «Рома» заплатит за Рейнольдса 7,5 миллиона евро, а сам защитник заключит с римлянами контракт на четыре с половиной года.

Ранее интерес к Рейнольдсу проявлял «Ювентус». Брайан стал игроком «Далласа» в ноябре 2019 года, заключив контракт с американским клубом сроком на пять лет.

После девятнадцати туров римляне занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Брайан Рейнольдс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола