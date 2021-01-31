Бентанкур: «Только Иньеста обращается с мячом лучше Артура»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур лестно отозвался о своём одноклубнике Артуре Мело.

«Артур… Боже мой! Думаю, что только Иньеста обращается с мячом лучше него. С ним приятно играть, у нас отличная полузащита. Маккенни или Артур? Я не могу выбрать между этими двумя.

В какой форме Пирло? Он иногда играет с нами на тренировках и по-прежнему находится в невероятной форме, особенно это касается его длинных передач», - цитирует Бентанкура Sky Sport.

«Ювентус» набрал тридцать девять очков в девятнадцати турах итальянской Серии А и расположился на третьем месте в турнирной таблице.