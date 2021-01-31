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Бентанкур: «Только Иньеста обращается с мячом лучше Артура»

31 Января 2021, 14:47,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур лестно отозвался о своём одноклубнике Артуре Мело.

«Артур… Боже мой! Думаю, что только Иньеста обращается с мячом лучше него. С ним приятно играть, у нас отличная полузащита. Маккенни или Артур? Я не могу выбрать между этими двумя.

В какой форме Пирло? Он иногда играет с нами на тренировках и по-прежнему находится в невероятной форме, особенно это касается его длинных передач», - цитирует Бентанкура Sky Sport.

«Ювентус» набрал тридцать девять очков в девятнадцати турах итальянской Серии А и расположился на третьем месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андрес Иньеста, Артур Мело, Родриго Бентанкур
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Комментарии (2)
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1
beorn_n
31 Января 2021, 14:48

Фотка Фработты хороша!

0
GaiusCaesar
31 Января 2021, 15:14

Ах-хах.

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