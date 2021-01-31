Гасперини: «Миранчуку требуется немного больше времени, чем другим ребятам, потому что Алексей приехал из другого чемпионата, совсем из другого»

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31 Января 2021, 12:57,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в очередной раз ответил на вопрос о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.
«У команды есть своих схемы, нет смысла их менять только ради того, чтобы облегчить введение в состав одного игрока. Важно сохранить структуру команды и не разбирать её. Миранчуку требуется немного больше времени, чем другим ребятам, потому что Алексей приехал из другого чемпионата, совсем из другого. С Малиновским эта формула работает», - цитирует Гасперини Calciomercato.com.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл четырнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини