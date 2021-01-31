Гасперини: «Миранчуку требуется немного больше времени, чем другим ребятам, потому что Алексей приехал из другого чемпионата, совсем из другого»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в очередной раз ответил на вопрос о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.

«У команды есть своих схемы, нет смысла их менять только ради того, чтобы облегчить введение в состав одного игрока. Важно сохранить структуру команды и не разбирать её. Миранчуку требуется немного больше времени, чем другим ребятам, потому что Алексей приехал из другого чемпионата, совсем из другого. С Малиновским эта формула работает», - цитирует Гасперини Calciomercato.com.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл четырнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.