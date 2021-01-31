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Костакурта: «Доннарумма является лучшим голкипером в мире»

31 Января 2021, 12:48,

Global Look Press

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта лестно высказался о Джанлуиджи Доннарумме после победы «россонери» над «Болоньей» (2:1).

«Доннарумма является лучшим голкипером в мире, я в этом даже не сомневаюсь. Он находится на одном уровне с Мануэлем Нойером», - цитирует Костакурту Sky Sport.

К 21-му году в активе Доннаруммы уже 229 матчей за «Милан». Джанлуиджи успел сыграть и двадцать две игры за сборную Италии, за которую он дебютировал в сентябре 2016 года.

Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до конца сезона, сторонам пока так и не удалось договориться о продлении контракта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Костакурта
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Комментарии (3)
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0
noname_344
31 Января 2021, 13:29

На одном уровне с Мануэлем Нойером?! ЛОЛЧТО?! Лодыгин, блджад.

1
Кар Карыч
31 Января 2021, 13:05

Много шума из ничего. Это о Доннарумме.

1
online
31 Января 2021, 12:59

Насмешил)))))))))))) Хотя, что он мог сказать))))

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