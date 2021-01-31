Кьеллини: «Ювентус» серьезно прибавил в январе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).

«Я сказал парням перед игрой, что мы должны выйти на поле с желанием победить. Это был тяжёлый матч, хотя мы могли решить всё гораздо раньше. Думаю, что в январе мы серьезно прибавили и начали добиваться хороших результатов.

В ближайшие три недели нас ждёт огромное количество матчей, мы будем играть каждые три дня, команда готова к этому. Если мы продолжим в том же духе, то сможем добиться многого», - цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 39 очков в девятнадцати турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.