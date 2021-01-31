Мертенс вновь отправился в Бельгию, где будет восстанавливаться от травмы

|
31 Января 2021, 11:27,
|
|
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс так и не восстановился после повреждения левой лодыжки.
Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, футболист отправился в Бельгию, где будет проходить лечение. Отмечается, что Мертенс провёл весь прошлый месяц в Бельгии.
Дрис получил травму в декабре, но реабилитация бельгийского футболиста затянулась.
33-летний Мертенс сыграл двадцать один матч за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал семь голевых передач.
«Наполи» набрал 34 очка в восемнадцати матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Дрис Мертенс