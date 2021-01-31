Стеллини – об Эриксене: «Это игрок высочайшего уровня, мы не собираемся с ним расставаться»

Помощник главного тренера «Интера» Кристиан Стеллини высказался об игре полузащитника Кристиана Эриксена в матче «Беневенто» (4:0).

«Эриксен много работает и уделяет особое внимание оборонительным действиям, о которых он не привык думать прежде. Это игрок высочайшего уровня, мы не собираемся с ним расставаться», - цитирует Стеллини DAZN.

Отметим, что сам Эриксен ранее неоднократно выражал количеством игрового времени, которое ему предоставляет Антонио Конте.

28-летний датчанин принял участие в шестнадцати матчах «Интера» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.