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Стеллини – об Эриксене: «Это игрок высочайшего уровня, мы не собираемся с ним расставаться»

31 Января 2021, 10:52,

Global Look Press

Помощник главного тренера «Интера» Кристиан Стеллини высказался об игре полузащитника Кристиана Эриксена в матче «Беневенто» (4:0).

«Эриксен много работает и уделяет особое внимание оборонительным действиям, о которых он не привык думать прежде. Это игрок высочайшего уровня, мы не собираемся с ним расставаться», - цитирует Стеллини DAZN.

Отметим, что сам Эриксен ранее неоднократно выражал количеством игрового времени, которое ему предоставляет Антонио Конте.

28-летний датчанин принял участие в шестнадцати матчах «Интера» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Кристиан Стеллини
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