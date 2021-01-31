Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мартинес – о продлении контракта с «Интером»: «Я счастлив в клубе, переговоры идут»

31 Января 2021, 09:42,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Беневенто» (4:0).

«В первом тайме нам было тяжело. «Беневенто» здорово играл до автогола, но после этого мы перехватили инициативу и доминировали на поле.

Мой гол? Из хороших позиций я не забиваю, но посылаю мяч в сетку после случайного стечения обстоятельств! Самое главное, что мы побеждаем, важно продолжать в том же духе.

Продление контракта? Я счастлив в «Интере», агенты ведут переговоры, клуб и тренер верят в меня, обо всё можно договориться», - цитирует Мартинеса DAZN.

После двадцати туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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