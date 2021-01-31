«Интер» разгромно победил, «Беневенто» и не думал бить по воротам

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31 Января 2021, 00:42,
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В 20-м туре Серии А «Интер» играл против «Беневенто». Встреча получилась уникальной, так как гостевая команда, середняк турнира, ни разу за 90 минут не пробила в сторону ворот противника.
Миланцам помог автогол на седьмой минуте, и уже во втором тайме счет стал разгромным. Лаутаро Мартинес с разворота неожиданно и точно забил мяч, а вскоре здорово прессинговал голкипера и помог отличиться Ромелу Лукаку, который затем оформил дубль техничными действиями. 4:0, и «Интер» в двух очках от «Милана».
Добавим, что в заявку «Беневенто» пока не попал арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч.
Протокол игры
|Интер Милан
|4:0
|Беневенто
|(1:0) Импрота Риккардо 7'
|(2:0) Мартинес Лаутаро 57'
|(3:0) Лукаку Ромелу 67'
|(4:0) Лукаку Ромелу 79'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан 74' ( Санчес Алексис ( 74') • Раноккия Андреа • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо 64' ( Видаль Артуро ( 64') • Эриксен Кристиан • Гальярдини Роберто 81' ( Пинамонти Андреа ( 81') • Перишич Иван • Лукаку Ромелу 81' ( Сенси Стефано ( 81') • Мартинес Лаутаро 74' ( Де Врей Стефан ( 74')
Запасные: Янг Эшли • Паделли Даниэле • Дармиан Маттео • Раду Йонуц • Брозович Марсело • Коларов Александар
Монтипо Лоренцо • Депаоли Фабио • 32'Глик Камил • Кальдирола Лука 28' 60' ( Скьяттарелла Паскуале ( 60') • Барба Федерико • Импрота Риккардо 70' ( Тельо Андрес ( 70') • Хетемай Перпарим • Ионице Артур 70' ( Фулон Дам ( 70') • Виола Николас 60' ( Пастина Кристиан ( 60') • Лападула Джанлука • Капрари Джанлука 76' ( Инсинье Роберто ( 76')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Басит Абдалла • Ди Серио Джузеппе • Дабо Брайан • Маселла Давиде • Фальке Яго
30 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Беневенто