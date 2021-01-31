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«Интер» разгромно победил, «Беневенто» и не думал бить по воротам

31 Января 2021, 00:42,

Global Look Press

В 20-м туре Серии А «Интер» играл против «Беневенто». Встреча получилась уникальной, так как гостевая команда, середняк турнира, ни разу за 90 минут не пробила в сторону ворот противника.

Миланцам помог автогол на седьмой минуте, и уже во втором тайме счет стал разгромным. Лаутаро Мартинес с разворота неожиданно и точно забил мяч, а вскоре здорово прессинговал голкипера и помог отличиться Ромелу Лукаку, который затем оформил дубль техничными действиями. 4:0, и «Интер» в двух очках от «Милана».

Добавим, что в заявку «Беневенто» пока не попал арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч.

Протокол игры  
Интер Милан 4:0 Беневенто
(1:0) Импрота Риккардо 7'    
(2:0) Мартинес Лаутаро 57'    
(3:0) Лукаку Ромелу 67'    
(4:0) Лукаку Ромелу 79'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан   74' (Санчес Алексис (   74') Раноккия Андреа Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо   64' (Видаль Артуро (   64') Эриксен Кристиан Гальярдини Роберто   81' (Пинамонти Андреа (   81') Перишич Иван Лукаку Ромелу   81' (Сенси Стефано (   81') Мартинес Лаутаро   74' (Де Врей Стефан (   74')
Запасные: Янг Эшли Паделли Даниэле Дармиан Маттео Раду Йонуц Брозович Марсело Коларов Александар
Монтипо Лоренцо Депаоли Фабио   32' Глик Камил Кальдирола Лука   28'   60' (Скьяттарелла Паскуале (   60') Барба Федерико Импрота Риккардо   70' (Тельо Андрес (   70') Хетемай Перпарим Ионице Артур   70' (Фулон Дам (   70') Виола Николас   60' (Пастина Кристиан (   60') Лападула Джанлука Капрари Джанлука   76' (Инсинье Роберто (   76')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Басит Абдалла Ди Серио Джузеппе Дабо Брайан Маселла Давиде Фальке Яго
30 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Беневенто
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