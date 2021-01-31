«Интер» разгромно победил, «Беневенто» и не думал бить по воротам

В 20-м туре Серии А «Интер» играл против «Беневенто». Встреча получилась уникальной, так как гостевая команда, середняк турнира, ни разу за 90 минут не пробила в сторону ворот противника.

Миланцам помог автогол на седьмой минуте, и уже во втором тайме счет стал разгромным. Лаутаро Мартинес с разворота неожиданно и точно забил мяч, а вскоре здорово прессинговал голкипера и помог отличиться Ромелу Лукаку, который затем оформил дубль техничными действиями. 4:0, и «Интер» в двух очках от «Милана».

Добавим, что в заявку «Беневенто» пока не попал арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч.