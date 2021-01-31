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Пирло: «Обидно, что мы не смогли снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме»

31 Января 2021, 00:26,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).

«Обидно, что мы не смогли снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме, у нас были хорошие моменты. Нужно отметить, что несмотря на все усилия «Сампдории», Щесны не пришлось прилагать особых усилий, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. В концовке мы забили второй гол, хотя должны были сделать это гораздо раньше.

Роналду не забивает три матча подряд? Сегодня он внёс свой вклад, поучаствовав в обоих голах, самое важное – победа», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 39 очков в девятнадцати матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
31 Января 2021, 00:52

ну не задрачивай уже людей чемпион , для начала стань лидером .. гениии футбола Гатузо и Пирло пипец всему , знаю и слышал критику в свои высказывания , но в жопе сейчас Наполи и будет там же Юве . Потому что два плуга в футболе .

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