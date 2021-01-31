Пирло: «Обидно, что мы не смогли снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).

«Обидно, что мы не смогли снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме, у нас были хорошие моменты. Нужно отметить, что несмотря на все усилия «Сампдории», Щесны не пришлось прилагать особых усилий, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. В концовке мы забили второй гол, хотя должны были сделать это гораздо раньше.

Роналду не забивает три матча подряд? Сегодня он внёс свой вклад, поучаствовав в обоих голах, самое важное – победа», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 39 очков в девятнадцати матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.