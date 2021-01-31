Защитник «Аталанты» Ромеро заразился коронавирусом

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, футболист находится на изоляции у себя дома, у него нет никаких симптомов. Отмечается, что Ромеро – единственный игрок «Аталанты», у которого был обнаружен коронавирус.

22-летний аргентинец сыграл двадцать один матч за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Права на Ромеро принадлежат «Ювентусу».

Уже сегодня, 31 января, «Аталанта» на своём поле примет «Лацио», начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.