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Защитник «Аталанты» Ромеро заразился коронавирусом

31 Января 2021, 00:09,

Global Look Press

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, футболист находится на изоляции у себя дома, у него нет никаких симптомов. Отмечается, что Ромеро – единственный игрок «Аталанты», у которого был обнаружен коронавирус.

22-летний аргентинец сыграл двадцать один матч за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Права на Ромеро принадлежат «Ювентусу».

Уже сегодня, 31 января, «Аталанта» на своём поле примет «Лацио», начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Кристиан Ромеро
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