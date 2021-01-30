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Маротта – о возможном трансфере Джеко: «Агенты вели себя слишком дерзко»

30 Января 2021, 23:45,

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном обмене Алексиса Санчеса на нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

«Агенты вели себя слишком дерзко, пытаясь вести переговоры за спинами клубов. В итоге, всё закончилось, так и не начавшись.

Уйдёт ли кто-то из клуба? Как сказал Конте, если есть футболисты, которые недовольны и хотят найти другие клубы, то отказывать им в этом было бы неправильно. У нас нет такой ситуации. Таким образом, мы сохраним состав до конца сезона.

Эриксен? Он может вносить серьезный вклад в успехи клуба, это не зависит от того, выходит Кристиан на поле или нет», - цитирует Маротту DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Эдин Джеко, Джузеппе Маротта
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