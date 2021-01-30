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Ругани может перейти в «Торино»

30 Января 2021, 21:43,

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Защитник Даниэле Ругани, ныне выступающий на правах аренды за французский «Ренн», близок к досрочному возвращению в Италию.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла в «Твиттере», Ругани уже в ближайшее время может перейти в «Торино». Сегодня вечером представители «Ювентуса» и «Торино» встретятся с футболистом и обсудят возможный переход. Ожидается, что в «Ренн» отправится защитник «гранатовых» Николя Н'Кулу.

26-летий Ругани принял участие лишь в двух матчах «Ренна» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 107 минут.

Действующее соглашение итальянца с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Торино, Ренн, Трансферы футбола - зима 2021, Даниэле Ругани
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