Ругани может перейти в «Торино»

Защитник Даниэле Ругани, ныне выступающий на правах аренды за французский «Ренн», близок к досрочному возвращению в Италию.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла в «Твиттере», Ругани уже в ближайшее время может перейти в «Торино». Сегодня вечером представители «Ювентуса» и «Торино» встретятся с футболистом и обсудят возможный переход. Ожидается, что в «Ренн» отправится защитник «гранатовых» Николя Н'Кулу.

26-летий Ругани принял участие лишь в двух матчах «Ренна» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 107 минут.

Действующее соглашение итальянца с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.