Кесси: «Ибрагимович сам решит, будет ли он исполнять пенальти»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси отреагировал на незабитый Златаном Ибрагимовичем пенальти в ворота «Болоньи» (2:1).

«Ибрагимович является штатным исполнителем пенальти в нашей команде. Во втором тайме он позволил мне пробить, но я должен сказать, что Златан здорово исполняет одиннадцатиметровые. Для нападающих важно забивать голы, так что решение относительно следующих пенальти принимать только ему.

Кто является главным претендентом на титул? Много команд будут бороться за чемпионство, нам нужно продолжать побеждать. Нам просто необходимо выполнять указания тренера и продолжать следить только за своей игрой», - цитирует Кесси Sky Sport Italia.