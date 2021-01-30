Михайлович – о поражении от «Милана»: «Если бы Ибрагимович играл за нас, то мы бы победили со счётом 3:0»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражения от «Милана» (1:2).

«Мы создали 3-4 хороших момента, но не смогли их реализовать. Голкипер «Милана» сыграл здорово, мы не заслуживали поражения, потому что играли лучше соперника. Они забили нам с пенальти, а их единственные шансы были после длинных передач.

Если бы Ибрагимович играл за нас, то мы бы выиграли 3:0, в этом вся разница. Мои игроки должны гордиться своим выступлением, они боролись до конца, но, как часто происходит с нашей командой, хорошо играя против сильного соперника, мы в любом случае проигрываем. Это случилось и сегодня, и с «Ювентусом», - цитирует Михайловича Sky Sport Italia.