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Михайлович – о поражении от «Милана»: «Если бы Ибрагимович играл за нас, то мы бы победили со счётом 3:0»

30 Января 2021, 20:57,

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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражения от «Милана» (1:2).

«Мы создали 3-4 хороших момента, но не смогли их реализовать. Голкипер «Милана» сыграл здорово, мы не заслуживали поражения, потому что играли лучше соперника. Они забили нам с пенальти, а их единственные шансы были после длинных передач.

Если бы Ибрагимович играл за нас, то мы бы выиграли 3:0, в этом вся разница. Мои игроки должны гордиться своим выступлением, они боролись до конца, но, как часто происходит с нашей командой, хорошо играя против сильного соперника, мы в любом случае проигрываем. Это случилось и сегодня, и с «Ювентусом», - цитирует Михайловича Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Болонья, Синиша Михайлович
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