Пиоли: «Аталанта» - единственная команда, которая заставила нас страдать на поле в этом сезоне»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1).

«Сегодня мы сыграли здорово. Я очень доволен победой, которая вселяет в нас уверенность в концовке такой сложной недели.

Последние две наши тренировки были лучшими за продолжительное время. Несколько важных футболистов вернулись, команда вышла на игру с правильным настроем. Конечно, мы не были довольны матчем с «Аталантой», это была единственная команда, которая заставила нас страдать на поле в этом сезоне, со всеми остальными мы играли как минимум на равных», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».