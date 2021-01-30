Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пиоли: «Аталанта» - единственная команда, которая заставила нас страдать на поле в этом сезоне»

30 Января 2021, 20:39,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1).

«Сегодня мы сыграли здорово. Я очень доволен победой, которая вселяет в нас уверенность в концовке такой сложной недели.

Последние две наши тренировки были лучшими за продолжительное время. Несколько важных футболистов вернулись, команда вышла на игру с правильным настроем. Конечно, мы не были довольны матчем с «Аталантой», это была единственная команда, которая заставила нас страдать на поле в этом сезоне, со всеми остальными мы играли как минимум на равных», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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