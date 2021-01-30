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Леау: «Мы заслужили победу над «Болоньей»

30 Января 2021, 19:26,

Global Look Press

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1).

«Мы выложились на полную и играли только на победу. Да, в последние десять минут мы выглядели не самым лучшим образом, но думаю, что в целом заслуженно победили. Впереди у нас очень много матчей, но мы каждый раз концентрируемся на ближайшей игре.

Выпуск рэп-альбома? В первую очередь я являюсь футболистом, всегда хотел выступать на высочайшем уровне. Возможно, когда у меня будет больше свободного времени, я уделю время и музыке», - цитирует Леау Sky Sport.

«Милан» набрал 46 очков в двадцати турах и расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Рафаэл Леау
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