Леау: «Мы заслужили победу над «Болоньей»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1).

«Мы выложились на полную и играли только на победу. Да, в последние десять минут мы выглядели не самым лучшим образом, но думаю, что в целом заслуженно победили. Впереди у нас очень много матчей, но мы каждый раз концентрируемся на ближайшей игре.

Выпуск рэп-альбома? В первую очередь я являюсь футболистом, всегда хотел выступать на высочайшем уровне. Возможно, когда у меня будет больше свободного времени, я уделю время и музыке», - цитирует Леау Sky Sport.

«Милан» набрал 46 очков в двадцати турах и расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.