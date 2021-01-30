Леау: «Мы заслужили победу над «Болоньей»

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30 Января 2021, 19:26,
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1).
«Мы выложились на полную и играли только на победу. Да, в последние десять минут мы выглядели не самым лучшим образом, но думаю, что в целом заслуженно победили. Впереди у нас очень много матчей, но мы каждый раз концентрируемся на ближайшей игре.
Выпуск рэп-альбома? В первую очередь я являюсь футболистом, всегда хотел выступать на высочайшем уровне. Возможно, когда у меня будет больше свободного времени, я уделю время и музыке», - цитирует Леау Sky Sport.
«Милан» набрал 46 очков в двадцати турах и расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Рафаэл Леау