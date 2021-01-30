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Кулибали поддержал Гаттузо

30 Января 2021, 19:16,

Global Look Press

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали выступил с поддержкой главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо.

«Тренер всегда помогает нам. Он постоянно думает о нас – футболистах и персонале. В этом и заключается вся его сила, Гаттузо доверяет нам. Очевидно, что сейчас наставник хочет увидеть результаты, мы должны сделать всё, чтобы порадовать его, думаю, что у него нет сомнений в нас. Нам нужно доказать, что мы отличная команда, которая может сражаться с лучшими клубами», - цитирует Кулибали Radio Kiss Kiss.

«Наполи» после девятнадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом подопечные Гаттузо имеют ещё один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Калиду Кулибали
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