Кулибали поддержал Гаттузо

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали выступил с поддержкой главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо.

«Тренер всегда помогает нам. Он постоянно думает о нас – футболистах и персонале. В этом и заключается вся его сила, Гаттузо доверяет нам. Очевидно, что сейчас наставник хочет увидеть результаты, мы должны сделать всё, чтобы порадовать его, думаю, что у него нет сомнений в нас. Нам нужно доказать, что мы отличная команда, которая может сражаться с лучшими клубами», - цитирует Кулибали Radio Kiss Kiss.

«Наполи» после девятнадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом подопечные Гаттузо имеют ещё один матч в запасе.