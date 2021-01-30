«Милан» был сильнее «Болоньи», Ибрагимович не забил пенальти

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30 Января 2021, 19:02,
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После домашнего провала в Серии А против «Аталанты» и неудачи в кубковом матче с «Интером» «Милан» играл против «Болоньи» на выезде. «Россонери» начали без раскачки, Тео Эрнандес со штрафного попал в каркас ворот, а у Златана Ибрагимовича перед ударом накрыл мяч вратарь. Швед мог исправиться, но не забил пенальти, но после сэйва кипера Анте Ребич добавил мяч в сетку. Обмен острыми моментами не привел к голу в отличие от 11-метрового на 55-й минуте. Франк Кесси пробил почти по центру и удвоил счет. В самой концовке «Болонья» отыграла один гол, но этого было мало - 1:2.
«Милан» упрочил лидерство, оторвавшись на четыре очка от «Интера».
Протокол игры
|26' Ребич Анте (0:1)
|55' Кесси Франк (0:2)
|(1:2) Поли Андреа 81'
Скорупски Лукаш • Томиясу Такэхиро • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • Дейкс Митчелл 24' 79' ( Поли Андреа ( 79') • Схаутен Йерди 79' ( Паласио Родриго ( 79') • Домингес Николас 67' ( Ольсен Андреас ( 67') • Орсолини Риккардо 67' ( Виньято Эмануэль ( 67') • Сориано Роберто • 56'Сансоне Никола 67' ( Сванберг Маттиас ( 67') • Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар • Хики Аарон • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор • Де Сильвестри Лоренцо • М'Байе Ибрахим • Пас Нехуэн
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Тонали Сандро 62' ( Беннасер Исмаэль ( 62') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис • Леау Рафаэл 73' ( Манджукич Марио ( 73') • Ребич Анте 51' 62' ( Крунич Раде ( 62') • Ибрагимович Златан
Запасные: Мейте Суалихо • Кастильехо Самуэль • Хёуге Йенс • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
30 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Болонья
Очередной недосудья. И я не о пенальти, которые были. Помоему даже российские судьи более квалифицированно отрабатывают).