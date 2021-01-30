«Милан» был сильнее «Болоньи», Ибрагимович не забил пенальти

После домашнего провала в Серии А против «Аталанты» и неудачи в кубковом матче с «Интером» «Милан» играл против «Болоньи» на выезде. «Россонери» начали без раскачки, Тео Эрнандес со штрафного попал в каркас ворот, а у Златана Ибрагимовича перед ударом накрыл мяч вратарь. Швед мог исправиться, но не забил пенальти, но после сэйва кипера Анте Ребич добавил мяч в сетку. Обмен острыми моментами не привел к голу в отличие от 11-метрового на 55-й минуте. Франк Кесси пробил почти по центру и удвоил счет. В самой концовке «Болонья» отыграла один гол, но этого было мало - 1:2.

«Милан» упрочил лидерство, оторвавшись на четыре очка от «Интера».