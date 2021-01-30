Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» был сильнее «Болоньи», Ибрагимович не забил пенальти

30 Января 2021, 19:02,

Global Look Press

После домашнего провала в Серии А против «Аталанты» и неудачи в кубковом матче с «Интером» «Милан» играл против «Болоньи» на выезде. «Россонери» начали без раскачки, Тео Эрнандес со штрафного попал в каркас ворот, а у Златана Ибрагимовича перед ударом накрыл мяч вратарь. Швед мог исправиться, но не забил пенальти, но после сэйва кипера Анте Ребич добавил мяч в сетку. Обмен острыми моментами не привел к голу в отличие от 11-метрового на 55-й минуте. Франк Кесси пробил почти по центру и удвоил счет. В самой концовке «Болонья» отыграла один гол, но этого было мало - 1:2.

«Милан» упрочил лидерство, оторвавшись на четыре очка от «Интера».

Протокол игры  
Болонья 1:2 Милан
    26' Ребич Анте (0:1)
    55' Кесси Франк (0:2)
(1:2) Поли Андреа 81'    
Скорупски Лукаш Томиясу Такэхиро Данило Ларанжера Сумаоро Адама Дейкс Митчелл   24'   79' (Поли Андреа (   79') Схаутен Йерди   79' (Паласио Родриго (   79') Домингес Николас   67' (Ольсен Андреас (   67') Орсолини Риккардо   67' (Виньято Эмануэль (   67') Сориано Роберто   56' Сансоне Никола   67' (Сванберг Маттиас (   67') Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Хики Аарон Равалья Федерико Да Коста Жуниор Де Сильвестри Лоренцо М'Байе Ибрахим Пас Нехуэн
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро   62' (Беннасер Исмаэль (   62') Кесси Франк Салемакерс Алексис Леау Рафаэл   73' (Манджукич Марио (   73') Ребич Анте   51'   62' (Крунич Раде (   62') Ибрагимович Златан
Запасные: Мейте Суалихо Кастильехо Самуэль Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
30 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Болонья
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
30 Января 2021, 19:08

Очередной недосудья. И я не о пенальти, которые были. Помоему даже российские судьи более квалифицированно отрабатывают).

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