Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави стал игроком «Ромы».

«Когда я впервые приехал в Рим, то понял, как мало времени нужно, чтобы этот клуб и город остались в вашем сердце. Сейчас я не могу дождаться момента, когда вновь смогу выйти на поле в футболке «Ромы», - цитирует Эль-Шаарави пресс-служба «Ромы».

Детали контракта не сообщаются, по неофициальной информации, 28-летний футболист перешёл в «Рому» на правах свободного агента. Напомним, что Эль-Шаарави уже выступал за римский клуб с 2016 по 2019 год.

После девятнадцати туров «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 37 очков.