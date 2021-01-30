Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация

Форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу грозит длительная дисквалификация за стычку с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии.

Как сообщает La Stampa, 39-летнего шведского бомбардира могут отстранить от футбола на десять матчей, если его признают виновным в проявлении расизма в сторону бельгийского игрока «нерадзурри».

Ранее сообщалось, что Златан и Ромелу дисквалифицированы на один матч.

Поединок завершился победой «Интера» со счетом 2:1. В полуфинале Кубка Италии подопечные Антонио Конте встретятся с туринским «Ювентусом».