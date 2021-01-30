Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация

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30 Января 2021, 15:52,
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Форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу грозит длительная дисквалификация за стычку с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии.
Как сообщает La Stampa, 39-летнего шведского бомбардира могут отстранить от футбола на десять матчей, если его признают виновным в проявлении расизма в сторону бельгийского игрока «нерадзурри».
Ранее сообщалось, что Златан и Ромелу дисквалифицированы на один матч.
Поединок завершился победой «Интера» со счетом 2:1. В полуфинале Кубка Италии подопечные Антонио Конте встретятся с туринским «Ювентусом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович
Думаю не будет длительной дисквы.Максимум 2-3 матча.Месси же прокатило.
Брехня!
Нет такого у La Stampa.
Дело идет к тому,что через пару лет при виде темнокожих белые будут опускать голову и нельзя будет смотреть им в глаза
ой, ну бред опять.....Они будут поцапались друг с другом, почему не Лукака виновен в расизме,ммм? Может он Ибру белым или бесцветным называл???? Или это не расизм считается?
Лукаку просто пожелал совокупиться с ним и его женой. Никакого расизма!