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Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация

30 Января 2021, 15:52,

Global Look Press

Форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу грозит длительная дисквалификация за стычку с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии.

Как сообщает La Stampa, 39-летнего шведского бомбардира могут отстранить от футбола на десять матчей, если его признают виновным в проявлении расизма в сторону бельгийского игрока «нерадзурри».

Ранее сообщалось, что Златан и Ромелу дисквалифицированы на один матч.

Поединок завершился победой «Интера» со счетом 2:1. В полуфинале Кубка Италии подопечные Антонио Конте встретятся с туринским «Ювентусом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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Комментарии (5)
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0
andi
30 Января 2021, 17:55

Думаю не будет длительной дисквы.Максимум 2-3 матча.Месси же прокатило.

0
odessa83234
30 Января 2021, 17:51

Брехня!
Нет такого у La Stampa.

3
Underdog
30 Января 2021, 16:01

Дело идет к тому,что через пару лет при виде темнокожих белые будут опускать голову и нельзя будет смотреть им в глаза

2
NOBODY
30 Января 2021, 15:54

ой, ну бред опять.....Они будут поцапались друг с другом, почему не Лукака виновен в расизме,ммм? Может он Ибру белым или бесцветным называл???? Или это не расизм считается?

1
moyGospodin
30 Января 2021, 17:25

Лукаку просто пожелал совокупиться с ним и его женой. Никакого расизма!

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