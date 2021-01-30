Сарри претендует на пост главного тренера «Ромы»

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30 Января 2021, 14:23,
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Руководство «Ромы» подыскивает замену португальскому специалисту Паулу Фонсеке, который в скором времени может покинуть команду.
Согласно информации издания Il Messaggero, в поле зрения римского клуба попал бывший главный тренер «Наполи» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Спортивный директор «волков» Тьяго Пинто на днях встречался с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы 62-летнего специалиста.
Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на пост рулевого «Ромы» является другой итальянский тренер - Массимилиано Аллегри.
По итогам 19 туров Серии А римский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Маурицио Сарри