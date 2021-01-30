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Сарри претендует на пост главного тренера «Ромы»

30 Января 2021, 14:23,

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Руководство «Ромы» подыскивает замену португальскому специалисту Паулу Фонсеке, который в скором времени может покинуть команду.

Согласно информации издания Il Messaggero, в поле зрения римского клуба попал бывший главный тренер «Наполи» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Спортивный директор «волков» Тьяго Пинто на днях встречался с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы 62-летнего специалиста.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на пост рулевого «Ромы» является другой итальянский тренер - Массимилиано Аллегри.

По итогам 19 туров Серии А римский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Маурицио Сарри
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