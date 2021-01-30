Роналдо: «Я бы отдал два пальца - один за Лигу чемпионов, а другой - за Кубок Либертадорес»

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и национальной сборной Бразилии Роналдо сожалеет о том, что не смог выиграть Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес.

«Я бы отдал два пальца - один за Лигу чемпионов, а другой - за Кубок Либертадорес. Очень жаль, что у меня не получилось выиграть эти трофеи», - приводит слова легендарного форварда издание Globo Esporte.

Напомним, что Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.

В течение карьеры бразилец играл за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».