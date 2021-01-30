Рибери высказался о своём будущем в «Фиорентине»

Опытный французский полузащитник Франк Рибери ответил на вопрос о своем будущем в «Фиорентине».

«Меня все устраивает во Флоренции. Я отлично поладил с местными болельщиками и одноклубниками. Продолжу ли я играть здесь? Нужно спрашивать у руководства клуба. Я готов», - цитирует 37-летнего футболиста издание Football-Italia.

Франк перешел в «Фиорентину» летом 2019-го года из мюнхенской «Баварии», цвета которой защищал на протяжении 12 лет.

В текущем сезоне итальянской Серии А Рибери принял участие в 17 встречах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.