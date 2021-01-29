​Конте: «Эриксен может стать нашим дополнительным оружием»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу полузащитника Кристиана Эриксена, который получает не так много игровой практики.

«В регби есть игроки, которые выходят со скамейки запасных», - сказал Конте с улыбкой. «Мы надеемся, что Кристиан поможет нам в разных ситуациях. Он может стать нашим дополнительным оружием, но игрок не может оставаться на поле только для исполнения штрафных», - цитирует тренера Football Italia.

На неделе Кристиан Эриксен забил победный гол за «Интер» в кубковом дерби против «Милана». Датчанин исполнил точный удар со штрафного в добавленное ко второму тайму время.