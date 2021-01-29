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​Конте: «Эриксен может стать нашим дополнительным оружием»

29 Января 2021, 22:35,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу полузащитника Кристиана Эриксена, который получает не так много игровой практики.

«В регби есть игроки, которые выходят со скамейки запасных», - сказал Конте с улыбкой. «Мы надеемся, что Кристиан поможет нам в разных ситуациях. Он может стать нашим дополнительным оружием, но игрок не может оставаться на поле только для исполнения штрафных», - цитирует тренера Football Italia.

На неделе Кристиан Эриксен забил победный гол за «Интер» в кубковом дерби против «Милана». Датчанин исполнил точный удар со штрафного в добавленное ко второму тайму время.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кристиан Эриксен
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