​Конте: «Эриксен может стать нашим дополнительным оружием»

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29 Января 2021, 22:35,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу полузащитника Кристиана Эриксена, который получает не так много игровой практики.
«В регби есть игроки, которые выходят со скамейки запасных», - сказал Конте с улыбкой. «Мы надеемся, что Кристиан поможет нам в разных ситуациях. Он может стать нашим дополнительным оружием, но игрок не может оставаться на поле только для исполнения штрафных», - цитирует тренера Football Italia.
На неделе Кристиан Эриксен забил победный гол за «Интер» в кубковом дерби против «Милана». Датчанин исполнил точный удар со штрафного в добавленное ко второму тайму время.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кристиан Эриксен