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​Аллегри заметили в отеле, где остановился директор «Ромы»

29 Января 2021, 20:56,

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Массимилиано Аллегри может стать следующим тренером «Ромы». Ранее в Италии появилась информация, что экс-наставник «Ювентуса» уже подписал с римлянами контракт по схеме «два плюс один», который якобы будет действовать, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Слухи усиливает тот факт, что Аллегри был замечен в миланском отеле, где остановился спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту. В Италии говорят о возможной встрече, хотя Пинту рассказал Calciomercato, что не контактировал с тренером.

Массимилиано Аллегри находится без работы вот уже полтора года. С 2014 по 2019 год тренер возглавлял «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Массимилиано Аллегри, Тьягу Пинту
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