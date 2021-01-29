​Аллегри заметили в отеле, где остановился директор «Ромы»

Массимилиано Аллегри может стать следующим тренером «Ромы». Ранее в Италии появилась информация, что экс-наставник «Ювентуса» уже подписал с римлянами контракт по схеме «два плюс один», который якобы будет действовать, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Слухи усиливает тот факт, что Аллегри был замечен в миланском отеле, где остановился спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту. В Италии говорят о возможной встрече, хотя Пинту рассказал Calciomercato, что не контактировал с тренером.

Массимилиано Аллегри находится без работы вот уже полтора года. С 2014 по 2019 год тренер возглавлял «Ювентус».