Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос

Недавно Андреа Пирло завоевал первый трофей в своей тренерской карьере – Суперкубок Италии. Впрочем, дебютный сезон молодого тренера в «Ювентусе» получается неоднозначным. «Старая синьора» на сегодняшний день не представляет из себя по-настоящему грозную футбольную силу, как положено ей по статусу. После каждого неудачного матча болельщики то и дело говорят о том, что Пирло не выведет команду на высокий уровень, и что тренера нужно менять. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в «Ювентусе».

Когда Андреа Пирло стал главным тренером «Ювентуса», на страницах нашего сетевого издания вышел материал, в котором мы со скепсисом восприняли это назначение. Пирло не имел за плечами совсем никакого тренерского опыта, поэтому его нельзя было сравнить с Хосепом Гвардиолой, отработавшим год в «Барселоне Б», прежде чем возглавить первую команду, или с Фрэнком Лэмпардом, возглавлявшим перед «Челси» «Дерби». Решение назначить Пирло казалось принятым впопыхах. Андреа должен был возглавить молодёжку «Ювентуса», но вдруг его бросают на передовую – в первую команду.

Подвигов от Пирло мы не ждали и, как видим, небезосновательно. Если раньше «Ювентус» доминировал на внутренней арене, то сейчас за титул Серии А придётся изо всех сил сражаться. Разрыв между «Ювентусом» и другими клубами сократился, и связанно это не только с прогрессом «Интера» и «Милана» - «старая синьора» сбавила. Сейчас команда Пирло занимает только четвёртое место в турнирной таблице.

Из лагеря фанатов «Ювентуса» регулярно звучат мнения о необходимости расставаться с Пирло, но тренерский вопрос на сегодняшний день вряд ли можно считать для туринцев приоритетным. Для начала клубу нужно понять, к чему он стремится. Есть ощущение, что в настоящий момент «старая синьора» находится где-то посредине между двумя разными футбольными подходами и философиями.

С 2014 по 2019 год «Ювентус» возглавлял Массимилиано Аллегри – тренер, для которого главным был результат. Пятилетка под руководством Аллегри получилась успешной – «старая синьора» из года в год становилась чемпионом Италии и дважды играла в финале Лиге чемпионов. Да, оба финала были проиграны испанским грандам, но всё же до решающей игры престижнейшего клубного турнира Старого света ещё нужно было добраться.

Распрощавшись с Аллегри, боссы туринского клуба выбрали совсем другой путь, пригласив Маурицио Сарри. Этот тренер уже был не про результат, а про красоту футбола. Сарри – это постоянный контроль мяча, комбинации… При этом единственным достижением Маурицио была победа с «Челси» в Лиге Европы как раз перед переходом в «Ювентус». Несмотря на отсутствие регалий, руководители «старой синьоры» поверили в Сарри, но союз оказался краткосрочным. Очередная победа в Серии А не смогла затмить провал в Лиге чемпионов в виде вылета от «Лиона» уже в 1/8 финала.

После отставки Сарри руководители «Ювентуса» выбрали необстрелянного Андреа Пирло. Учитывая его футбольное прошлое, этот снова был выбор в пользу красоты футбола. На поле Пирло был настоящим архитектором и маэстро. Вот только молодому тренеру ещё нужно набираться опыта, чтобы поставить не только красивый футбол, основанный на его принципах, но и футбол, который будет приносить команде результаты на внутренней и международной аренах. Вот только готовы ли боссы «Ювентуса» и болельщики ждать?

«Ювентусу» нужно определиться между построением команды с красивой игрой на перспективу и победами любой ценой прямо сейчас. Одним из девизов клуба является фраза легендарного Джампьеро Бониперти: «Победа – не самое важное, а единственное, что имеет значение». Возможно, «старой синьоре» пора обратиться к этой фразе и изменить вектор.