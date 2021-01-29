Кьяер: «Хочу завершить карьеру в «Милане»

Защитник Симон Кьяер хочет завершить карьеру в «Милане».

«Я хочу играть за «Милан» как можно дольше. Хотел бы завершить карьеру здесь, но никто не знает, что я буду чувствовать через четыре года. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом.

Каково играть в одной команде с Ибрагимовичем? Это сложно описать. Я никогда не встречал никого похожего на Златана за всю свою карьеру. У него особенный менталитет и преданность делу. Защитникам очень сложно играть против Златана и Манджукича», - цитирует Кьяера Football Italia.

Действующее соглашение 31-летнего датчанина с клубом будет действовать ещё полтора сезона.