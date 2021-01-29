|
29 Января 2021, 19:13,
|
|
Полузащитник «Интера» Иван Перишич назвал защитника, против которого ему было сложнее всего играть.
«За свою карьеру я играл против многих сильных защитников. Среди тех, кто произвёл меня наибольшее впечатления, я бы отметил Серхио Рамоса», - цитирует Перишича Football Italia.
За свою карьеру 31-летний Перишич успел поиграть за несколько больших европейских клубов, в число которых входят дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Интер».
В нынешнем сезоне хорватский полузащитник сыграл двадцать пять матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Серхио Рамос, Иван Перишич