Пирло – о нарушении карантинных мер: «Роналду сам несет ответственность за свои поступки»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал нарушение карантинных мер нападающим Криштиану Роналду.

«У Криштиану был выходной, он мог делать то, что хотел. Он сам несет ответственность за свои поступки», - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что Роналду со своей невестой Джорджиной пересекли границу между Пьемонтом и Валле-д’Аоста, остановившись в отеле, который официально считается закрытым.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец сыграл 21 матч за «Ювентус» во всех турнирах, забил двадцать голов и отдал три голевые передачи. Контракт Роналду с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года.