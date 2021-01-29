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29 Января 2021, 18:19,
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Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу вылечился от коронавируса.
Как сообщает пресс-служба «россонери», в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование после чего сможет приступить к тренировкам.
Напомним, что «Милан» уже продолжительное время ведёт переговоры с Чалханоглу о продлении контракта, но соглашение по-прежнему достигнуто не было.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл двадцать четыре матча за «Милан» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Действующее соглашение футболиста сборной Турции с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Хакан Чалханоглу