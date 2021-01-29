Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «россонери», в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование после чего сможет приступить к тренировкам.

Напомним, что «Милан» уже продолжительное время ведёт переговоры с Чалханоглу о продлении контракта, но соглашение по-прежнему достигнуто не было.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл двадцать четыре матча за «Милан» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Действующее соглашение футболиста сборной Турции с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.