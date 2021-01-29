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Мусаккио – о переходе в «Лацио»: «Думал над предложением две минуты»

29 Января 2021, 17:54,

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Защитник Матео Мусаккио прокомментировал переход из «Милана» в «Лацио».

«Это отличная возможность для меня. Рад переходу в «Лацио». Чувствую, что я нахожусь в отличной форме, приезжаю в этот клуб с огромным желанием, готов выкладываться на полную.

Когда агент позвонил мне и сказал, что у меня есть возможность перейти в «Лацио», я поговорил с семьей и дал согласие уже через две минуты. У нас очень сильная команда, нам нужно ответственно подходить к каждой отдельной игре.

Да, здесь играют в три защитника, в «Милане» мы играли в другой расстановке, но в Италии много обсуждается тактика, так что с этим нет никаких проблем», - цитирует Мусаккио Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Матео Мусаккио
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